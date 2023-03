Figli di coppie omogenitoriali, da Torino a Napoli: continua il pressing dei sindaci per la trascrizione. Scontro col governo (Di martedì 28 marzo 2023) Da Torino a Napoli, continua il pressing dei sindaci in favore dell’iscrizione all’anagrafe dei Figli di coppie omogenitoriali. Sono soprattutto esponenti di centrosinistra ad animare lo Scontro col governo, mentre la segretaria del Pd Elly Schelin, alla prima riunione con i propri gruppi parlamentari, accusa l’esecutivo di condurre “un attacco senza precedenti ai diritti dei bambini”. Da parte del centrodestra non c’è intenzione di cedere alla richiesta di una legge, che secondo Fdi e la ministra Eugenia Roccella finirebbe per sdoganare, di fatto, l’utero in affitto praticato all’estero. Dopo la manifestazione di domenica a Roma, in cui il sindaco Roberto Gualtieri, ha annunciato una riunione martedì con i suoi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Daildeiin favore dell’iscrizione all’anagrafe deidi. Sono soprattutto esponenti di centrosinistra ad animare locol, mentre la segretaria del Pd Elly Schelin, alla prima riunione con i propri gruppi parlamentari, accusa l’esecutivo di condurre “un attacco senza precedenti ai diritti dei bambini”. Da parte del centrodestra non c’è intenzione di cedere alla richiesta di una legge, che secondo Fdi e la ministra Eugenia Roccella finirebbe per sdoganare, di fatto, l’utero in affitto praticato all’estero. Dopo la manifestazione di domenica a Roma, in cui il sindaco Roberto Gualtieri, ha annunciato una riunione martedì con i suoi ...

