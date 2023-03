Ecco la ‘carne’ che protegge il clima: sa di pollo e maiale ma è vegetale (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Arriva una carne che ha il sapore del pollo e del maiale ma è realizzata con ingredienti esclusivamente di origine vegetale e non prodotta in vitro nei laboratori. A portare questa novità a Cibus Connecting Italy, tempio dell’alimentazione made in Italy, è Planted, start up svizzera con sede a Kemptthal – Zurigo. L’idea è di ricreare composti simili alla carne con l’obiettivo di mantenere il più possibile inalterati gusto e consistenza e offrendo al contempo valori nutrizionali – dice l’azienda – superiori rispetto alla carne animale. Vero è che la stessa terminologia che viene usata di “carne” è oggetto di accese polemiche non solo in Italia ma anche nella stessa Svizzera dove il Dipartimento Federale degli Interni ha deciso di ricorrere al Tribunale Federale contro l’autorizzazione concessa dal Tribunale amministrativo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – Arriva una carne che ha il sapore dele delma è realizzata con ingredienti esclusivamente di originee non prodotta in vitro nei laboratori. A portare questa novità a Cibus Connecting Italy, tempio dell’alimentazione made in Italy, è Planted, start up svizzera con sede a Kemptthal – Zurigo. L’idea è di ricreare composti simili alla carne con l’obiettivo di mantenere il più possibile inalterati gusto e consistenza e offrendo al contempo valori nutrizionali – dice l’azienda – superiori rispetto alla carne animale. Vero è che la stessa terminologia che viene usata di “carne” è oggetto di accese polemiche non solo in Italia ma anche nella stessa Svizzera dove il Dipartimento Federale degli Interni ha deciso di ricorrere al Tribunale Federale contro l’autorizzazione concessa dal Tribunale amministrativo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Carne sintetica nel mirino del governo: dopo la farina d'insetti ecco la nuova battaglia di Lollobrigida [a cura de… - LaStampa : Dopo la farina di insetti ora tocca alla carne sintetica, multe fino a 60mila euro: ecco la nuova battaglia di Loll… - fisco24_info : Ecco la 'carne' che protegge il clima: sa di pollo e maiale ma è vegetale: (Adnkronos) - La proposta di un'azienda… - 29luglio71 : RT @ClaudioDeglinn2: ECCO CON QUALI CRIMINALI STIAMO FACENDO! La Fondazione di Bill e Melinda Gates? In origine si chiamava: 'ISTITUTO PER… - arnogueira : RT @Cucina_Italiana: Ecco 5 idee velocissime da portare a tavola per cena se avete poco tempo e non volete mangiare la carne #LCIdal1929… -

Dopo la farina di grilli, ecco la polpetta di mammut È il Guardian a raccontare in un articolo che Vow Foods mira a mescolare e combinare cellule di specie non convenzionali al fine di dare vita a nuovi tipi di carne studiando il potenziale di oltre 50 ... Nuovo divieto del governo Meloni: vuole impedire la produzione e la commercializzazione della carne coltivata Per soddisfare Confagricoltura, ecco la nuova folle norma di questo folle esecutivo che, nel pieno ... In base all'anticipazione riportata, il ddl parla di carne sintetica, ma solo di origine animale. ... Attenzione a questa carne ritirata perché a rischio Listeria: se l'hai nel frigorifero riportala al supermercato Indice dei contenuti Listeriosi, sintomi e pericoli Attenzione a questa carne ritirata perché a rischio Listeria: ecco i prodotti da restituire Listeriosi, sintomi e pericoli La listeriosi sarebbe un'... È il Guardian a raccontare in un articolo che Vow Foods mira a mescolare e combinare cellule di specie non convenzionali al fine di dare vita a nuovi tipi distudiando il potenziale di oltre 50 ...Per soddisfare Confagricoltura,la nuova folle norma di questo folle esecutivo che, nel pieno ... In base all'anticipazione riportata, il ddl parla disintetica, ma solo di origine animale. ...Indice dei contenuti Listeriosi, sintomi e pericoli Attenzione a questaritirata perché a rischio Listeria:i prodotti da restituire Listeriosi, sintomi e pericoli La listeriosi sarebbe un'...