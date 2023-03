Dominik Mysterio riversa tutto il suo odio verso il padre | “Avrei voluto che Eddie fosse mio padre”

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 28 marzo 2023) Dal momento del suo turn heel in poi,ha provato in tutti i modi a “rovinare” l’esistenza delRey. Ha provato in tutti i modi a convincerlo ad affrontarlo a WM 39 e alla fine ci è riuscito. Nell’ultimo episdi SmackDown, Rey non ha sopportato il modo in cui Dom si è rivolto alla madre e alla fine ha perso le staffe colpendo il figlio e accettando un match contro di lui allo “Showcase Of Immortals”. Ieri notte a Raw,si è presentato sul ring fuorioso e ha sputato veleno contro il, che tra l’altro sarà introdotto nella Hall Of Fame poche ore prima di WrestleMania. “chemio ...