Lottatore MMA quasi sviene per perdere peso con la sauna | i compagni lo abbracciano e accarezzano

La sauna selvaggia di Brener per rientrare nel peso del match MMA - La sauna selvaggia di Brener per rientrare nel peso del match MMA - Il lottatore di MMA Elves Brener ha quasi perso i sensi in una sauna a infrarossi per rientrare nel limite di peso del suo combattimento in UFC 301.

F1 pagelle GP Miami: Norris 10 spaziale, Verstappen umano, Leclerc battagliero, Sainz frustrato, sprazzi di Hamilton - F1 pagelle GP Miami: Norris 10 spaziale, Verstappen umano, Leclerc battagliero, Sainz frustrato, sprazzi di Hamilton - Voti, pagelle, top e flop in salsa made in Usa dal Gran Premio di Miami sesta tappa del Mondiale di F1 con il grande exploit di Lando Norris che ha battuto Max Verstappen e le due Ferrari ...

Le storie di Iman e Hadi, da rifugiati a Parigi 2024: "Simboli di solidarietà e inclusione" - Le storie di Iman e Hadi, da rifugiati a Parigi 2024: "Simboli di solidarietà e inclusione" - Iman, lottatore iraniano accolto dal Lotta Club Seggiano e tesserato con la FIJLKAM ormai quasi 4 anni fa, che, fuggito dal suo paese, ha ritrovato piano piano aria di casa grazie allo sport e in ...