Gite - escursioni e laboratori per bambini a Bologna | come partecipare

(Di mercoledì 8 maggio 2024), 8 maggio 2024 – Se siete alla ricerca di idee o passatempi per le giornate primaverili che incombono, sono in arrivo a maggio numerosi appuntamenti dedicati alla natura locale. L'ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell'Emilia Orientale ha rilasciato una calendario di eventi tra, camminate,e attività di vario tipo per colorare di verde le vostre giornate, di cui riportiamo a seguire l'elenco completo. Per tutti gli eventi in programma è obbligatoria la prenotazione contattando i numeri telefonici 333 2660329 e 051 6254821 o, in alternativa, l’indirizzo mail [email protected] . Info sul sito. Camminata lungo l’anello di Monte Rosso Un percorso a tratti faticoso, ma mai proibitivo, tra panorami mozzafiato e paesaggi di ogni tipo, da fitti boschi a estese radure, passando per zone ...