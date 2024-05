Vela | Germani-Bertuzzi al posto d’onore dopo la seconda giornata agli Europei 2024

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Rimangono al vertice della classifica Jana-Giorgiain quel de La Grande Motte, località della Francia che sta ospitando questa settimana i Campionatidi, specialità 49er. In un day-2 contrassegnato da una sola regata per ciò che concerne la categoria Fx, il binomio azzurro ha chiuso l’overall al secondo. Un’ottima prova quella dell’equipaggio tricolore, abile a concludere l’unica manche in testa, raggiungendo così il totale di 16 punti, di cui 11 netti. Score speculare a quello polacco formato da Aleksandra Melzacka-Sandra Jankowiak, primi con 23 punti (11 netti)aver terminato alla regata. Terza posizione per le finlandesi Ronja Gronblom-Veera Hokka con 24.0 (12.0 netti) ...

Giacomo Ferrari ed Alessandra Dubbini si piazzano attualmente in sesta posizione al termine della prima giornata dedicata ai Campionati Europei 2024 di Vela , specialità 470, in scena questi giorni in Costa Azzurra, precisamente a Cannes ...

Roma , 7 maggio 2024 – L’emozionante conto alla rovescia per il grande evento internazionale sta per terminare. Tra un mese esatto inizieranno i Campionati Europei di Atletica Leggera Roma 2024 , ospitati per la terza volta in assoluto in Italia, ...

Salgono di colpi Elena Berta e Bruno Festo al termine della seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di Vela , specialità 470, in scena questa settimana in Costa Azzurra, precisamente a Cannes. L’equipaggio azzurro, ottavo dopo la prima ...

Il Museo Vincenzo Vela festeggia la Giornata Internazionale dei Musei - Il Museo Vincenzo vela festeggia la Giornata Internazionale dei Musei - Domenica 19 maggio il Museo Vincenzo vela festeggia la Giornata Internazionale dei Musei ...

Pallanuoto, niente Europa per il TeLiMar Palermo: vince Genova - Pallanuoto, niente Europa per il TeLiMar Palermo: vince Genova - Il TeLiMar Palermo dà l’anima, ma alla fine, per una sola rete, è l’Iren Genova Quinto a conquistare anche gara 2 delle semifinali 5°/8° posto di Serie A1 maschile di pallanuoto. Termina con il risult ...

Mondello, torna il grande spettacolo della tavola Windsurfer: al via oltre 100 atleti - Mondello, torna il grande spettacolo della tavola Windsurfer: al via oltre 100 atleti - Più in avanti avranno luogo, come detto in precedenza, i Campionati europei a Torbole sul lago di Garda ... Presidente della giuria della FIV (Federazione Italiana vela) sarà Mario De Grenet storica ...