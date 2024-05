Dal taglio dello stipendio in caso di retrocessione alla revisione del protocollo Var | il piano della Lega Serie A per rilanciare il calcio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Su una cosa sembrano tutti d’accordo: ilitaliano ha bisogno di riforme. Ciò su cui non si trova un’intesa è su cosa queste riforme debbano includere. Nei giorni scorsi è nato uno scontro tra governo e Federsulla riforma presentata dal ministroSport, Andrea Abodi, che prevede la creazione dell’Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche. Per il governo, si tratta di una misura utile a garantire più trasparenza. Per le società sportive, è un insopportabile tentativo di ingerenza da partepolitica. Nelle scorse settimane, lanazionale professionistiA – così come laB – ha presentato in Commissione cultura, istruzione e sport del Senato un proprio documento di ...

Gyokeres ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in ottica CALCIOMERCATO. Dove andrà il fuoriclasse dello Sporting Il fenomeno Viktor Gyokeres , protagonista con lo Sporting CP campione in Portogallo con ben 27 reti, ha voluto rilasciare qualche ...

Sono stati resi noti i cinque argomenti caldi circa la discussione tra il calcio e le richieste alla politica In un articolo di Elisabetta Esposito su La Gazzetta dello Sport si fa chiarezza sui fronti caldi che – non solo in questi giorni – sono ...

CALCIO FEMMINILE - Primavera: Roma-Milan e Inter-Sassuolo per le semifinali scudetto - calcio FEMMINILE - Primavera: Roma-Milan e Inter-Sassuolo per le semifinali scudetto - La Roma per il quinto scudetto consecutivo; Inter, Sassuolo e Milan per provare a prendersi il titolo. Tra giovedi' 9 e sabato 11 allo stadio 'Davide Astori' del Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze) ...

Non avete idea di cosa vogliono fare | Pioli anticipa il mercato: non è Zirkzee l’obiettivo numero 1 - Non avete idea di cosa vogliono fare | Pioli anticipa il mercato: non è Zirkzee l’obiettivo numero 1 - Il Milan, oltre alla scelta del nuovo allenatore che sostituirà il tecnico parmense, ha degli obiettivi precisi di mercato ...

Inter, Inzaghi meglio anche di Thiago Motta: ora è ufficiale - Inter, Inzaghi meglio anche di Thiago Motta: ora è ufficiale - Il tecnico nerazzurro è riuscito ad avere la meglio anche sull’allenatore del Bologna, ecco di che cosa si tratta. Alla sua terza stagione ... di Panini e AIAC (Associazione Italiana Allenatori calcio ...