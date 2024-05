Melissa Satta - beccata ancora una volta insieme a Carlo Beretta | Sono più che amici

In queste ore si stanno rafforzando le voci su una relazione tra Melissa Satta e Carlo Beretta L'articolo Melissa Satta e Carlo Beretta (ex di Giulia De Lellis) fanno sul serio! Beccati insieme durante un weekend in Toscana proviene da Novella ...

Giulia De Lellis con Giano Del Bufalo fa sul serio: al dito di lei spunta un anello - Giulia De Lellis con Giano Del Bufalo fa sul serio: al dito di lei spunta un anello - Giulia De Lellis non ha mai nascosto il lato da inguaribile romantica, rivelando di credere ancora - nonostante tutto - al finale da favola. Dopo la fine della storia d'amore con Carlo Beretta - che s ...

Mamma Dilettante 3, Amadeus e Cattelan ospiti di Diletta Leotta - Mamma Dilettante 3, Amadeus e Cattelan ospiti di Diletta Leotta - Dal racconto della celebre "scossa" di Giovanna Civitillo che fece capitolare Amadeus, alla confessione mai raccontata della gelosia del conduttore tv che in passato lo portò a lanciarsi in un insegui ...

Avvistati al mare, in una delle residenze della famiglia Beretta. Un nuovo amore per entrambi dopo Berrettini e De Lellis - Avvistati al mare, in una delle residenze della famiglia Beretta. Un nuovo amore per entrambi dopo Berrettini e De Lellis - Di ufficiale non c'è ancora nulla, ma gli indizi degli ultimi mesi fanno quasi una prova. melissa satta e Carlo Gussalli Beretta sono stati colti in flagrante a Forte dei Marmi, dove hanno trascorso ...