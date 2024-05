Giro d’Italia 2024 - restano solo 4 occasioni a Jonathan Milan per le volate?

(Di mercoledì 8 maggio 2024)molto probabilmentequattro altrein questoper poter mettere la firma dopo la bellissima vittoria di ieri in quel di Andora. Il miglior velocista della Corsa Rosa oggi è rimasto molto deluso della sua quinta piazza (il migliore del gruppo), con il plotone che non è riuscito a raggiungere i fuggitivi. Come si sa, negli ultimi anni, le possibilità per le ruote veloci nel primo Grandestagionale sono sempre meno, con le frazioni miste che sono sempre più all’ordine del giorno. Divere e proprie nequattro: quelle di Francavilla al mare, Cento, Padova e la passerella finale di Roma. Da oggi al primo giorno di riposo non ci ...

Malagrotta, risparmiati oltre 21 milioni di euro da gare per chiusura discarica - ...risanamento dell'area che ha ospitato la più grande discarica d'...ogni giorno portano tonnellate di rifiuti della capitale in giro ...portano tonnellate di rifiuti della capitale in giro per l'Italia e ...

Soddisfazione per il completamento dei lavori riguardanti la S.R. 471 "di Leonessa" - ... consigliere provinciale delegato alla viabilità - sono stati conclusi in tempo per il passaggio della ottava tappa ciclistica del Giro d'Italia 2024, prevista l'11 maggio, con partenza da Spoleto ed ...