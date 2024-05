Out Late - Ron Perlman e Rupert Everett sono una coppia nella nuova dramedy romantica

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Le due star protagoniste del lungometraggio diretto da Thomas Michael. Ronsaranno protagonisti delladiretta e co-scritta da Thomas Michael dal titolo Out, che ruoterà intorno alla relazione tra un vedovo italiano macho e di estrazione operaia () e un ballerino in pensione (). Il film verrà presentato al prossimo Marché du Film durante il Festival di Cannes. Alla regia Thomas Michael, che si è occupato anche della stesura della sceneggiatura insieme a Paolo Mancini. Entrambi hanno lavorato in passato allo script di The Baker, uno degli ultimi film interpretati proprio da Ron, un thriller con Harvey Keitel.è reduce …

