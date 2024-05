Meloni | sul premierato non indietreggio

(Di mercoledì 8 maggio 2024) 19.30 "La Costituzione è di tutti. La sua interpretazione non può privilegiare una sola cultura politica". Così la premieral convegno sul. "E' un errore approcciare questi temi con un'impostazione ideologica, che è l'orientamento prevalente in questo dibattito.Ma sarebbe un errore indietreggiare e gettare la spugna",afferma,"Sto facendo questa riforma per chi arriva domani. Questo è un governo solido, per me è un rischio farla". Sarebbe meglio evitare un referendum."E'sempre divisivo,ma anche la Repubblica è nata così".

“Sono qui come ascoltatrice, il premierato mi piace. E poi Quando c’è la Meloni tutti corriamo” . Lo dice Iva Zanicchi , arrivando alla Camera all’evento sul premierato . “A me la parola premierato piace, ora ascoltiamo”. “L’ignoranza è una brutta ...

"Autorevoli costituzionalisti si sono interrogati su come assicurare stabilità al governo. Non si è mai riusciti a fare passi in avanti, a trovare soluzioni. Forse per la tendenza della politica di guardare all'interesse di parte. Violante, io mi ...

