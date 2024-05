Grande Fratello - delusi che tu ti stia prestando al giochino del becero gossip con Garibaldi | la replica di Beatrice Luzzi

(Di mercoledì 8 maggio 2024), seconda classificata al, ha aperto un box domande per rispondere alle curiosità dei fan. Ha dapprima condiviso la sua intervista con Giulia Salemi nel podcast dell’influencer Non lo faccio x moda, ed ha poi chiesto ai suoi fan cosa ne pensassero. L’attrice ed autrice televisiva. alla domanda se si sua vista con Giuseppe, con cui ha avuto una storia nella casa, ha risposto: Dopo il non caffè ci siamo visti al Colosseo e ci sentiamo spesso. Riguardo al branco all’interno del programma, laha dichiarato: Spero profondamente di essere stata di aiuto a chi combatte con branchi ben più pericolosi fuori. Alla domanda se ha chiarito con Vittorio Menozzi,ha svelato: Vitto lo ho sentito per il suo compleanno e ...

I Perletti sono rimasti indispettiti da una mossa del loro fandom per via della festa in onore di Perla: ecco chi ci sarà e cosa è successo Non è tutto scontato. Anzi. Lo sa bene Mirko che si è imbattuto nel fandom dopo l’inserimento come ospite ...

Perla Vatiero, la tenera dedica a Marco Maddaloni: «Ho provato emozioni forti» - Perla Vatiero, la tenera dedica a Marco Maddaloni: «Ho provato emozioni forti» - Perla Vatiero, nonchè vincitrice del grande fratello, è stata una delle protagoniste più amate e seguite dell'ultima edizione del reality condotto da Alfonso ...

Grande Fratello, Beatrice Luzzi "tentata" da Signorini: cosa succede e perchè (solo ora) tutti la vogliono - grande fratello, Beatrice Luzzi "tentata" da Signorini: cosa succede e perchè (solo ora) tutti la vogliono - La (quasi) vincitrice del reality Mediaset sarebbe in trattativa col conduttore. E non mancano, per lei, altre offerte molto importanti dal mondo della tv.

Grande Fratello, la famosa concorrente non apparirà mai più in tv: cambia vita, l’annuncio - grande fratello, la famosa concorrente non apparirà mai più in tv: cambia vita, l’annuncio - Una famosissima ex concorrente del grande fratello ha annunciato, in questi giorni, la sua decisione di allontanarsi dalla televisione.