Calcio, dall’Argentina sono sicuri: Angel Di Maria si avvicina al rinnovo con la Juventus (Di martedì 28 marzo 2023) dall’Argentina arrivano notizie importanti per la Juventus. Secondo il quotidiano Tyc Sport, infatti, Angel Di Maria ed il club bianconero potrebbero stringersi la mano per prolungare il proprio rapporto per una ulteriore stagione. Una rivelazione che apre uno scenario importante in vista della stagione 2023-2024 con il “Fideo” che potrebbe, quindi, avere già fatto la sua scelta. Proviamo a fare un po’ il punto della situazione. Angel Di Maria sbarca a Torino e il suo approdo viene ufficializzato l’8 luglio. Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, il fuoriclasse argentino aveva deciso di rimanere in Europa un altro anno, dopo che il PSG aveva scelto di non rinnovare il suo contratto, per preparare nel migliore dei modi il Mondiale di Qatar 2022, che poi vincerà (con un gol in ... Leggi su oasport (Di martedì 28 marzo 2023)arrivano notizie importanti per la. Secondo il quotidiano Tyc Sport, infatti,Died il club bianconero potrebbero stringersi la mano per prolungare il proprio rapporto per una ulteriore stagione. Una rivelazione che apre uno scenario importante in vista della stagione 2023-2024 con il “Fideo” che potrebbe, quindi, avere già fatto la sua scelta. Proviamo a fare un po’ il punto della situazione.Disbarca a Torino e il suo approdo viene ufficializzato l’8 luglio. Secondo quanto riportato dagli addetti ai lavori, il fuoriclasse argentino aveva deciso di rimanere in Europa un altro anno, dopo che il PSG aveva scelto di non rinnovare il suo contratto, per preparare nel migliore dei modi il Mondiale di Qatar 2022, che poi vincerà (con un gol in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : Dall'Argentina: altro oriundo in vista per l'#Italia, #Mancini pronto a convocare Franco #Watson - AlePassanti : Calcio, dall’Argentina sono sicuri: Angel #DiMaria si avvicina al rinnovo con la #Juventus - - Simone9_9 : RT @ValerioMoggia: Nel 1978, durante i Mondiali di calcio, #GianniMinà fu cacciato dall'Argentina per avere fatto domande sui desaparecidos… - AnnaMariaDeFalc : RT @ValerioMoggia: Nel 1978, durante i Mondiali di calcio, #GianniMinà fu cacciato dall'Argentina per avere fatto domande sui desaparecidos… - MarioGuglielmi : RT @sportface2016: Dall'Argentina: altro oriundo in vista per l'#Italia, #Mancini pronto a convocare Franco #Watson -

Se n'è andato un altro grande del giornalismo italiano ... seguendo otto campionati mondiali di calcio e sette giochi ... Dall'intervista di 16 ore nacque appunto un documentario diventato ... partendo dall'Argentina e proseguendo fino al sud del Cile, il ... Dall'Argentina: altro oriundo in vista per l'Italia, Mancini pronto a convocare Franco Watson Dall'Argentina, in particolare l'emittente Tyc Sports, sono più che sicuri. Mateo Retegui è destinato a non rimanere solo, perché l'Italia starebbe monitorando altri oriundi sudamericani da poter ... Dall'Argentina: Juventus più vicina al rinnovo di Di Maria La notizia arriva direttamente dall'Argentina, da Tyc Sport , che parlerebbe di un Di Maria totalmente coinvolto nella causa Juventus . La Vecchia Signora, seppur in estate potrebbe decidere di ... ... seguendo otto campionati mondiali die sette giochi ...'intervista di 16 ore nacque appunto un documentario diventato ... partendoe proseguendo fino al sud del Cile, il ..., in particolare l'emittente Tyc Sports, sono più che sicuri. Mateo Retegui è destinato a non rimanere solo, perché l'Italia starebbe monitorando altri oriundi sudamericani da poter ...La notizia arriva direttamente, da Tyc Sport , che parlerebbe di un Di Maria totalmente coinvolto nella causa Juventus . La Vecchia Signora, seppur in estate potrebbe decidere di ... Calcio, dall'Argentina sono sicuri: Angel Di Maria si avvicina al rinnovo con la Juventus OA Sport