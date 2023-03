Bruscolotti: “Città di Napoli matura per la festa. Kim mi piace tanto” (Di martedì 28 marzo 2023) Beppe Bruscolotti dichiara che la Città di Napoli è pronta e matura per la festa e poi rivela che Kim gli piace tanto Come si sta approcciando la Città di Napoli allo Scudetto? In tantissime piazze e strade della metropoli partenopea spuntano ogni giorno striscioni, manifesti, bandiere in ogni quartiere ed anche nelle tante Città della provincia che sono legate in maniera indissolubile al capoluogo. Punta su questo concetto Giuseppe Bruscolotti, storico difensore e capitano del Napoli scudettato, che è è il protagonista di una bella intervista ai taccuini de ‘La Gazzetta dello Sport’. Nell’intervista rilasciata Bruscolotti esprime il suo pensiero sui festeggiamenti: ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 marzo 2023) Beppedichiara che ladiè pronta eper lae poi rivela che Kim gliCome si sta approcciando ladiallo Scudetto? In tantissime piazze e strade della metropoli partenopea spuntano ogni giorno striscioni, manifesti, bandiere in ogni quartiere ed anche nelle tantedella provincia che sono legate in maniera indissolubile al capoluogo. Punta su questo concetto Giuseppe, storico difensore e capitano delscudettato, che è è il protagonista di una bella intervista ai taccuini de ‘La Gazzetta dello Sport’. Nell’intervista rilasciataesprime il suo pensiero sui festeggiamenti: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Bruscolotti: 'Città di Napoli matura per la festa. Kim mi piace tanto' #Bruscolotti #CalcioNapoli #Kim #Scudetto… - 100x100Napoli : Bruscolotti: “Scudetto Napoli? La città è matura e pronta per la festa. Qualsiasi cosa accada in campionato contro… - 100x100Napoli : (Bruscolotti: “Scudetto Napoli? La città è matura e pronta per la festa. Qualsiasi cosa accada in campionato contro… -