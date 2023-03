“Aspetto due bambini” Belen Rodriguez lascia tutti senza parole con l' annuncio

(Di martedì 28 marzo 2023)non è incinta e non sta affrontando una nuova gravidanza. «Non è vero cheun bambino, nedue! (Fake news)». La showgirl ha scelto Instagram per smentire ufficialmente una sua gravidanza e posta una foto dove appare con un finto pancione mentre scherza con il suo parrucchiere Mimmo e un amico anche loro fintamente «incinti». Tra i tanti commenti divertiti sul social network anche quello dell'amica Sabrina Ferilli, che non ha potuto trattenere le risate: «Buahahahahhahahahahahahhahahahah ehhhh vedi..?!!!». La nota conduttrice argentina ha così polverizzato i ‘rumors' che nelle scorse settimane avevano riempito i siti di gossip ipotizzando chefosse incinta del secondo figlio dal marito, il conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino. Un ‘like' della ...

Belen Rodriguez non è incinta e non sta affrontando una nuova gravidanza. «Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)». La showgirl ha scelto Instagram per smentire ufficialmente ...