Via libera al Bonus Trasporti per famiglie, studenti e lavoratori (Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Via libera al Bonus Trasporti che ha l’obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonchè per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.E’ quanto prevede il decreto firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Marina Elvira Calderone (Lavoro) e Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) che disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto carburanti e con il quale sono state stanziati per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023.Possono beneficiare del buono, fino a un importo massimo di 60 euro, i cittadini con un reddito complessivo non superiore a ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Viaalche ha l’obiettivo di sostenere contro il caro energianell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonchè per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.E’ quanto prevede il decreto firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti (Economia e Finanze), Marina Elvira Calderone (Lavoro) e Matteo Salvini (Infrastrutture e) che disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto carburanti e con il quale sono state stanziati per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023.Possono beneficiare del buono, fino a un importo massimo di 60 euro, i cittadini con un reddito complessivo non superiore a ...

