Torta di Pasqua | il dolce che piace a tutti | grandi e piccini!

La Pasqua si avvicina e celebrarla con un dolce fatto in casa è sempre un'idea ottima. Un dolce della tradizione è sicuramente la pizza dolce di Pasqua. Niente paura: non è nulla di così complicato. Basta solo seguire la ricetta e il gioco è fatto! Con un po' di attenzione e di pazienza serviremo a tutti gli ospiti una dolce delizia. Prima di tutto occupiamoci di selezionare gli ingredienti. Dobbiamo utilizzare: 21 gr di lievito secco per dolci 125 gr di zucchero 250 gr di manitoba 40 gr di olio di semi di girasole 250 gr di farina 00 140 gr di macedonia candita ½ bustina di vanillina 125 gr di zucchero a velo 200 ml di latte Palline arcobaleno 1 tuorlo d'uovo 1 albume d'uovo 2 uova Torta Per prima cosa inseriamo il tuorlo d'uovo e le uova ...

