La valutazione dei docenti Lettera

Inviato da Alessandra Melloni - Ho letto con interesse la Lettera del Docente Mario Bocola e comprendo, almeno in parte, le sue perplessità relativamente alla valutazione degli allievi. Colgo, inoltre, la sua delusione e (almeno mi sembra...) anche la sua rassegnazione nei confronti del sistema della valutazione che, attualmente, va per la maggiore.

