Grandinata Roma oggi | climatologo | “Un po’ fuori stagione”

"Nei giorni scorsi abbiamo avuto giornate molto belle quindi caldo, soprattutto il mare, poi è arrivata un'infiltrazione di aria più fredda da nord-ovest che ha fatto contrasto con l'aria più calda e più umida preesistente nei giorni scorsi: il suolo caldo, soprattutto il mare caldo, ha fornito energia a questo sistema e quindi sono arrivate le grandinate di questa mattina e di questo pomeriggio". Così all'Adnkronos Antonello Pasini, fisicodel Cnr, sulle condizioni meteo registrate. Anche se la normalità, per il periodo e per l'intensità, di questi fenomeni è da valutare "a posteriori", Pasini spiega che "con il riscaldamento globale è aumentata la temperatura del Mar Mediterraneo e questo fornisce maggiore energia a sistemi di questo tipo e si rischiano fenomeni più violenti.

Sicuramente laodierna sarà una rovina per l'agricoltura. Nella prima mattinata anche diverse zone disono state colpite dalla violenta perturbazione, in particolare zona Eur ed ...Una fortesi è abbattuta sulla Capitale nel pomeriggio. Inevitabili di disagi per il traffico AGI - Una fortesi è abbattuta sunel pomeriggio, dopo il nubifragio di questa mattina seguito a diverse ore di sole e cielo sereno. Intorno alle 16 è tornato a piovere, pioggia che si è trasformata ...Mattinata di caos a: fortemanda in tilt il traffico tra Ostica e l'Eur - Un violento acquazzone e una forte. Mattinata di caos asud dove la pioggia è scesa sotto forma di ghiaccio ...

ha fornito energia a questo sistema e quindi sono arrivate le grandinate di questa mattina e di questo pomeriggio”. Così all’Adnkronos Antonello Pasini, fisico climatologo del Cnr, sulle condizioni ...Previsioni meteo weekend, dalla primavera al freddo: tornano temporali, grandine e neve Ritornano freddo e pioggia ... le immagini del ghiaccio sulla strada play 1634 • di Fanpage.it Roma "Il vero ...