Grandina | i tulipani non ci sono più È finita | l' agricoltore in lacrime commuove tutti

(Di lunedì 27 marzo 2023) La grandine si abbatte con violenza sui, distruggendoli inesorabilmente, e Giuseppe Savino, imprenditore che in quel campo a Foggia ha investito tempo e denaro, piange a singhiozzo e dice: "Stando, inon ci...

A Foggia la grandine distrugge i tulipani: floricoltore in lacrime sul web Corriere

Grandine distrugge il campo di tulipani, il proprietario Giuseppe in lacrime: «È finita» Anche se la normalità, per il periodo e per l'intensità, di questi fenomeni è da valutare «a posteriori», ...La grandine distrugge il campo di tulipani, l’imprenditore cade nel pianto e la disperazione. Aveva investito tutto su un bellissimo campo di tulipani, da rivendere poi nei mercati floreali d’Italia.