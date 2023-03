Assalto al decreto flussi per gli stranieri: le richieste triplicano le quote disponibili. Il governo valuta di aggiungerne altre (Di lunedì 27 marzo 2023) Ad appena un’ora dalla sua apertura il clickday del decreto flussi è andato in overbooking . Lo ha riferito il sito del Viminale: alle 10 del mattino le domande sono state 238.335, quasi il triplo delle 82.705 quote previste dal nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) di programmazione transitoria dei flussi. L’adesione fulminea sarebbe, secondo alcuni, la dimostrazione che i decreti flussi sono sempre stati e rimangono uno strumento di “emersione di lavoratori già presenti illegalmente”. Ne è convinto Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, categoria esclusa dal dpcm. Più in generale, la massiccia richiesta di accedere alle quote dimostra quanto la domanda di manodopera sia in realtà “ben ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Ad appena un’ora dalla sua apertura il clickday delè andato in overbooking . Lo ha riferito il sito del Viminale: alle 10 del mattino le domande sono state 238.335, quasi il triplo delle 82.705previste dal nuovodel presidente del Consiglio dei ministri (dpcm) di programmazione transitoria dei. L’adesione fulminea sarebbe, secondo alcuni, la dimostrazione che i decretisono sempre stati e rimangono uno strumento di “emersione di lavoratori già presenti illegalmente”. Ne è convinto Andrea Zini, presidente di Assindatcolf, Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, categoria esclusa dal dpcm. Più in generale, la massiccia richiesta di accedere alledimostra quanto la domanda di manodopera sia in realtà “ben ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Dome689 : RT @fattoquotidiano: Assalto al decreto flussi per gli stranieri: le richieste triplicano le quote disponibili. Il governo valuta di aggiun… - fattoquotidiano : Assalto al decreto flussi per gli stranieri: le richieste triplicano le quote disponibili. Il governo valuta di agg… -