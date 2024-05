Isola dei Famosi - Francesco Benigno | insulti transfobici a Vladimir Luxuria che replica

Francesco Benigno , squalificato durante la sua avventura all' Isola dei Famosi , ha condiviso una foto in costume di Vladimir Luxuria , rivolgendosi a lei con il maschile.

Non accenna a placarsi la polemica attorno all’eliminazione di Francesco Benigno per “comportamenti non idonei al regolamento” dell’ Isola dei Famosi . L’ex naufrago su Facebook attacca a muso duro la conduttrice del reality show di Canale 5, ...

