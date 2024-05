Corazza - le vittorie non bastano mai | Cesena ora prendiamoci la Supercoppa

(Di giovedì 9 maggio 2024) Dopo due meritati giorni di riposo seguiti alla vittoria di Mantova nella prima partita delladi serie C, ieri pomeriggio ilè tornato ad allenarsi per preparare la seconda e decisiva sfida della manifestazione, quella di domenica 19 all’Orogel Stadium Dino Manuzzi contro la Juve Stabia. In casa bianconera uno dei principali protagonisti del successo in terra virgiliana è stato Simone. Il bomber, entrato all’inizio del secondo tempo, al 63’ prima si è procurato il rigore poi lo ha trasformato... due volte., come è andata? "Non è stato semplice segnarlo due volte. Per fortuna sono rimasto concentrato. La prima volta tutti cercavano di innervosirmi e di farmi perdere la concentrazione, ma io ho segnato. Stavo già andando ad esultare sotto la curva dei tifosi del ...

