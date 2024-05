Nube chimica si sprigiona dalla piscina vicino alle scuole - 150 studenti intossicati | Una scena surreale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Momenti di paura a Guastalla (Reggio Emilia). Una, di cloro in reazione con altro componente, si èta questa mattina intorno8 dpiscin di un impianto...

Una Nube chimica , di cloro in reazione con altro componente, si è sprigionata questa mattina intorno alle 8 dalle piscine di Guastalla (Reggio Emilia), un impianto privato, adiacente a moltissime scuole della cittadina - 2mila studenti - causando ...

