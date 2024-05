Bologna - un’altra spaccata in centro | danni a una profumeria sotto le Due Torri

(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 maggio 2024 – Una nuovain, sempre nell’area del cantiere della Garisenda. A finire nel mirino dei ladri, questa volta, è stata laEquivalenza di via San Vitale 2/B: la vetrina del punto vendita è stata ridotta in frantumi nel corso della notte e sono ancora in fase di conteggio sia isia il bottino. Via San Vitale, nel corso del mese di aprile, era stata particolarmente presa di mira, così come l’intera zona universitaria, da alcuni malviventi, poi fermati dalla polizia, che avevano realizzato una serie di spaccate aidi esercizi commerciali, in alcuni casi anche diverse nel corso della stessa notte.

