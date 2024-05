Sainz distrugge la Ferrari - il tradimento con la rivale è cosa fatta

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 9 maggio 2024)dirà addio allaalla fine di questo Mondiale. Lo spagnolo “tradisce” la Rossa. Ecco dove potrebbe andare a finire l’anno prossimo Quello di Carlosè un anno particolare: correre sapendo già di dover lasciare laalla fine dell’anno non è di certo il massimo per un pilota. Che, però (e su questo non abbiamo mai avuto il mino dubbio) si sta dimostrando un grande professionista.(Lapresse) – Ilveggente.itDopo l’operazione d’appendicite, nel weekend successivo, il pilota spagnolo era tornato in pista riuscendo, addirittura, a vincere la gara e a spezzare il dominio Red Bull che durava da quasi un anno. Un’autentica prova di forza. Un’autentica prova di attaccamento alla scuderia nonostante lascerà il posto ad Hamilton. Dovrà trovarsi un’altra sistemazione l’anno prossimo, ...