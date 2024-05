Chiara Ferragni, cowgirl per una sera: outfit di pizzo sul toro meccanico per la pazza serata al rodeo - Chiara Ferragni, cowgirl per una sera: outfit di pizzo sul toro meccanico per la pazza serata al rodeo - Era una delle invitate alla festa di compleanno di un amico che ha deciso di festeggiare in una specie di rodeo in cui c'era anche l'immancabile ... che ha trascorso a poche ore di distanza dal suo ...

Schott third in Uvalde, TX Xrreme Bulls event - Schott third in Uvalde, TX Xrreme Bulls event - McLaughlin bull rider left Uvalde, TX, with a little change in his pocket after finishing third in the finals and average at the Cactus Jack Xtreme Bull rodeo last Friday and Saturday, May 3-4, in ...

Rodeo party per Chiara Ferragni: la festa in un frutteto tra tori meccanici e balle di fieno - rodeo party per Chiara Ferragni: la festa in un frutteto tra tori meccanici e balle di fieno - La principale attrazione dell'evento Un enorme toro meccanico nel bel mezzo di un frutteto: ecco la location che ha ospitato il maxi party di compleanno. La cascina scelta da Andrea Adamo per il ...