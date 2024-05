Schlein è convinta di poter mandare a casa Meloni sulla riforma costituzionale

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 9 maggio 2024) «Vi chiedo di usare i vostri corpi e le vostre voci per fare muro rispetto a questo tentativo». Non è “Fragole e sangue”, è Ellyai senatori democratici, è lo squillo di tromba per chiamare la truppa a raccolta, i «corpi» si preparino per la Resistenza al premierato, una vecchia proposta di Massimo D’Alema e dell’Ulivo diventata nell’erauna legge fascistissima come quelle del 1925, proprio perché il contesto è quello che è: non ci sono in giro i Giovanni Spadolini e i Giorgio Napolitano, ma gli Ignazio La Russa e appunto Giorgiae il suo circo. Lei ha detto che è una«per chi verrà dopo» ma intanto c’è lei, che pensa a unaapprovata a maggioranza non larghissima e plebiscitata dal popolo. Dunque, dice, ...