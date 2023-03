Roma | indagati sposi truffatori | per ottenere sussidi lei si fingeva cieca | lui si dichiarava padre

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Morris92279914 : @ElmettS96 @cin_angelo @TatiUdaci Ahahahahah, le fonti sono pubbliche, nel registro degli indagati sono finiti Cont… - CotestaLuigi : RT @Cortez1958: Scoperto un giro di fatture false per 200 mln € tra la Sardegna, Prato, Pistoia, Firenze, Roma e Venezia. Indagate e denunc… - marcocavallo_73 : RT @Agenzia_Ansa: Due medici e due infermieri sono indagati a Roma per la morte del migrante Wissem Abdel Latif, deceduto il 28 novembre de… - Newsinunclick : Un'organizzazione criminale composta da 47 cittadini cinesi, filippini e italiani è stata smantellata dai carabinie… - Lucoprofene : RT @squopellediluna: Wissem Abdel Latif è morto di contenimento, legato al letto e costretto ad assumere un mix di sedativi. La Procura ind… -

Leggi Anche Sta facendo giardinaggio, arrestato finto cieco Finto padre Per ottenere una serie di aiuti economici non dovuti ( bonus bebè e assegni temporanei ), il marito è arrivato a riconoscere ...agiscono Anundo gang's, La17 e La18 Vai alla FotogalleryPer piccoli importi gliusavano le applicazioni cinesi 'WeChat' e 'Alipay', che consentono ... PIAZZA VITTORIO ADopo 9 giorni dall'operazione di Firenze sono scattate altre 47 misure ...

Migrante morto in ospedale a Roma, quattro indagati Agenzia ANSA

Stando a quanto racconta la giornalista Michela Allegri sul Messaggero, la procura di Roma ha firmato un avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico dei due indagati - Giordan H. e ...Roma, due sposi sono indagati per falso e truffa. Lui, si sarebbe finto il padre di tre bambini non suoi per ottenere sussidi statali, mentre lei avrebbe dichiarato di essere completamente cieca per f ...