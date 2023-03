Reportage TPI – Parigi brucia | la “revolution” non va in pensione e la Francia si rivolta contro re Macron

(Di domenica 26 marzo 2023) Migliaia di persone in piazza, centinaia di fermi per violenze e vandalismi, la città bloccata da scioperi in tutti i settori, le strade sommerse dai rifiuti. È questa l’immagine attuale della capitale francese, teatro del braccio di ferro tra il governo die i milioni di cittadini che si oppongono alla sua riforma delle pensioni, ormai legge senza il consenso del Parlamento (nel pieno rispetto della Costituzione). Piazza della Concordia, davanti al Parlamento francese, è gremita. «prendi la tua, non la nostra», si legge sul cartello agitato da un manifestante. A qualche metro di distanza, una raffigurazione diviene gettata tra le fiamme che divampano in mezzo alla piazza. Da qualche giorno, scene del genere sono la norma a. Le strade e le piazze della capitale ...

Esteri / Francia, la riforma delle pensioni è legge: il governo resiste alla sfiducia, "salvo" per 9 voti Economia / Pasquale Tridico a TPI: "Diamo ai giovani un lavoro (e un futuro) giusto" Anche in ...