Ostuni: si sporge troppo per fare una foto, 58enne precipita dal ponte Trasportato al "Perrino" (Di domenica 26 marzo 2023) Il ponte del Pover'uomo, nei pressi del centro storico di Ostuni, teatro dell'incidente stamani. Il turista 58enne si è sporto per fare una fotografia panoramica. Si è sporto troppo ed è andato giù dal parapetto. È ora ricoverato nell'ospedale "Perrino" di Brindisi con varie fratture.

