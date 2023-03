Ilary Blasi diabolica | corna e cuoricino | la foto che fa impazzire Totti | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 marzo 2023). Dopo aver condiviso ledella grande notte al concerto dei Maneskin a Roma in compagnia del suo nuovo fidanzato, Bastian Muller, uno scatto particolare ha catturato l'attenzione dei suoi follower e dei suoi fan. Si tratta di un selfie con Bastian e sullo sfondo appare Roberto D'Agostino. Un dettaglio evidenziato da unposto sulladalla stessa. E in tanti hanno letto in questo gesto un messaggio in codice. Infatti il fondatore di ‘Dagospia‘, sarebbe stato il primo a rivelare al pubblico lo scoop sul tradimento dell'ex marito e padre dei suoi tre figli con la nuova fidanzata, Noemi Bocchi.dunque ha voluto probabilmente ringraziare D'Agostino per averla messa in guardia da ...