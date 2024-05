Ferguson alla Bulgarelli | Un grande onore Fenucci | Spero anche lui resti qui a lungo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) Dietro quelle stampelle si cela un sorriso. E dietro quel sorriso, un po’ velato dconvalescenza, si cela un predestinato a cui sono bastate due stagioni per conquistare tutti. Lewisha quell’espressione da bravo ragazzo della porta accanto che ti conquista.se a conquistare la fiducia della giuria del ‘Premio’, che lo ha battezzato migliore mezzala della serie A nella stagione in corso, sono state le sue giocate sul campo. "è stato una leggenda del Bologna, uno a cui ispirarsi e da imitare – dice Lewis poco prima dell’incoronazione ufficiale –. Per me questo premio rappresenta un". C’è l’e poi c’è l’umore: fatalmente non alle stelle dopo la rottura del legamento crociato anteriore del ...