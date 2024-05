Saranno Famosi rivive al Brancaccio | nel cast Barbara Cola - Garrison e Lorenza Mario

(Di martedì 7 maggio 2024)al Teatronella nuova versione firmata da Luciano Cannito: nelRochelle eè stata una delle serie tv più famose e indimenticabili. Ma è stato anche un film e un musical di successo internazionale. Lo spettacolo è destinato are al Teatro(qui il sito internet ufficiale) dall’8 a 12 maggio 2024 con un super-che riserverà delle inaspettate sorprese. La trama diLa trama racconta la vita degli allievi e gli insegnanti della rinomata ed esclusiva scuola di Performing Arts di New ...

Ecco quando esce Funko Fusion! Annunciata la data di uscita del game - Ecco quando esce Funko Fusion! Annunciata la data di uscita del game - Tra le tante novità di Funko per il 2024, che vi abbiamo presentato qualche settimana fa, c'è anche Funko Fusion, ...

Teatro Sistina: “Rugantino” in scena da venerdì 3 maggio - Teatro Sistina: “Rugantino” in scena da venerdì 3 maggio - ROMA - Per la gioia del pubblico rivive una pagina indimenticabile della lunga e gloriosa storia del Teatro Sistina: dopo il successo delle scorse Stagioni, dal ...

Tributo a Zucchero, al Dorian la band omaggia il re del blues italiano - Tributo a Zucchero, al Dorian la band omaggia il re del blues italiano - Nel locale alle spalle di Borgo Vecchio e a pochi metri dal porto Il re del blues, il cantautore, uno dei pochi artisti italiani famosi nel mondo, con milioni di dischi venduti. C’è tanto da ...