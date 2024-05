Zlatan Ibrahimovic e l’amore per Helena Seger | Ha rinunciato alla carriera per amor mio ed è stata paziente Lei fa anche il bucato e cucina

(Di martedì 7 maggio 2024) Riservato e schivo, l’ex stella del calcio mondialenon è mai sbilanciato sulla sua relazione condi 11 più grande e dquale ha avuto i due figli Maximilian e Vincent. Il consigliere della proprietà del Milan ha rivelato alcuni aspetti inediti del menage familiare durante una intervista ad Abtalks. La coppia sta assieme da più di vent’anni e non si è mai sposata.avrebbevoluto portare la suaall’altare, ma lei ha sempre rifiutato la proposta. “Penso che la chiave per durare così a lungo sia cercare di vivere il più normalmente possibile. – ha affermato l’ex calciatore – La gente potrebbe pensare che viviamo una vita di lusso ma non è così: lei fa ile ...

