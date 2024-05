Il Nuovo Basket Aquilano Confermato in Serie B Interregionale | Il Sindaco Celebra il Successo

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 6 maggio 2024) L'Aquila - Ildell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha ricevuto oggi nella residenza municipale di Palazzo Margherita, il presidente del, Roberto Nardecchia. L’incontro ha costituito l’occasione per condividere la soddisfazione dell’amministrazione e della società per l’importante conferma anche per la stagione sportiva 2024/2025 del club del capoluogo nel difficile Campionato di. Al termine delle 30 giornate di un torneo lungo e impegnativo e che si è snodato tra formazioni di alto livello in 7 regioni italiane (Sardegna, Lazio, Umbria, Campania, Molise, Marche e Abruzzo) ilè riuscito a strappare il pass per la permanenza anche nella stagione 2024/2025, permettendo ...