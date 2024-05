Italia-Libia | al via incontro Meloni-Dabaiba - poi firma intese ministri

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (Adnkronos) - È iniziato l'della premier Giorgiacon il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdul Hamid Mohammed. In programma anche incontri bilaterali tra ini al seguito della presidente del Consiglio -Orazio Schillaci (Salute), Anna Maria Bernini (Università), Andrea Abodi (Sport)- e gli omologhilibici. A seguire, informa Palazzo Chigi, si svolgerà la Cerimonia didi Dichiarazioni di intenti alla presenza dei Capi delegazione: su formazione superiore e ricerca scientifica; in materia di collaborazione nel campo della salute e delle scienze mediche; su sport e politiche giovanili.

