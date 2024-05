Sono usciti insieme anche loro Uomini e Donne - sorpresa nell’ultima puntata | la nuova coppia

(Di martedì 7 maggio 2024) Ultima registrazione ma piena di argomenti, quella di lunedì 6 maggio a. Intanto la scelta di Daniele Paudice, che nel breve percorso da tronista nel dating show di Maria De Filippi ha deciso di uscire dallo studio con Gaia, che gli ha risposto di sì. Marika, l’altra sua corteggiatrice che quindi è stata scartata, gli ha augurato il meglio. Non solo la conclusione del trono di Daniele, stando alle anticipazioni svelate da Lorenzo Pugnaloni. In studio erano presentiIda Platano e Mario Cusitore ed è emerso come il corteggiatore napoletano abbia provato a mettersi in contatto con Ida al di fuori della trasmissione. Dunque cisì nuovi risvolti, ma nessun lieto fine tra. Nonostante i tentativi di riappacificazione, sembra che per i due non ci sia più spazio per un futuro ...

