sabato 6 aprile 2024, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la terza puntata del serale di Amici 23! La fase più importante del programma è ormai ben avviata e molti dei ragazzi hanno già dovuto fare le valigie. Chi sarà eliminato? Che cosa ...

Angelina Mango pronta per la finale dell'Eurovision: "Cerco di non dare peso alla competizione, ma sono scaramantica" - Angelina Mango pronta per la finale dell'Eurovision: "Cerco di non dare peso alla competizione, ma sono scaramantica" - Dopo amici e Sanremo 2024, Angelina Mango è pronta a conquistare l'Eurovision Song Contest. Reduce da amici e dall'ultima edizione del Festival di Sanremo, Angelina Mango è pronta a conquistare anche ...

Amici 23, ex amatissima ballerina dell'ultima edizione rivela: "Lui mi ha cambiato la vita" - amici 23, ex amatissima ballerina dell'ultima edizione rivela: "Lui mi ha cambiato la vita" - L'ex amatissima ballerina della 23esima edizione di amici, Gaia De Martino, ricorda la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi. A pochi giorni dalla semifinale di amici 23, che andrà in ...

Serale di Amici 2024: anticipazioni e ospiti della settima puntata - Serale di amici 2024: anticipazioni e ospiti della settima puntata - La settima puntata del Serale di amici 2024 è pronta per andare in onda. Il talent show di Maria De Filippi, che ha conquistato il pubblico con le sue emozionanti esibizioni e le storie coinvolgenti d ...