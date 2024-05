Empoli | Niang coinvolto in un altro incidente stradale

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il 7 Maggio, 2024 M’bayenuovamentein un. E’ successo ieri sera a, dove l’attaccante indossa la maglia della squadra che rappresenta il Comune in provincia di Firenze in Serie A. In Via Busoni auna vettura Mercedes con a bordo il calciatore impegnato nella lotta per non retrocedere in Serie B e un’altra persona è finita su alcune auto posteggiate dopo avere sbandato. Ancora la dinamica è nebulosa e non si sa chi dei due fosse al volante, visto che quando la polizia è giunta sul luogo dell’e chi era con lui erano già fuori dall’abitacolo. L’allarme è stato dato dai residenti, attirati dal boato provocato dallo schiantarsi della vettura. ...

