Ita-Lufthansa | con nuovi rimedi decisione Ue slitta al 4 luglio

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (askanews) –ha annunciato di aver presentato ieri ulteriori, in merito alle richieste dell’Antitrust europeo sull’acqusiizione di Ita che “migliorano in maniera rilevante l’offerta, nel contesto della fase due delle indagini sulla proposta acquisizione. Il pacchetto rivisto – afferma la compagnia tedesca con una nota – viene incontro alle preoccupazioni della Commissione sui voli a breve e lungo raggio, così come sulla sulla concentrazione allo scalo di Milano Linate”. “La scadenza per ladella Commissione – aggiunge– è stata automaticamente fattare al 4”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ita e Lufthansa sono pronte a trovare alcuni rimedi sulle rotte , per assicurare che non si cresi un monopolio in alcune tratte, in modo da rispondere ai richiami della Commissione europea e ottenere il via libera alla fusione . Lo ha reso noto il ...

Remedies presented for ITA-Lufthansa operation - Remedies presented for ita-lufthansa operation - The Italian economy ministry said Tuesday that it and Lufthansa have submitted the remedies requested by the European Commission for the green light for the German carrier's acquisition of a 41% stake ...

Ita e Lufthansa hanno presentato a Ue nuovi 'rimedi' per deal - Ita e Lufthansa hanno presentato a Ue nuovi 'rimedi' per deal - (Reuters) - Il Tesoro, azionista unico di Ita Airways, ha presentato insieme con Lufthansa le integrazioni alle 'remedies' richieste dalla Commissione Ue per ottenere il via libera alla integrazione t ...

Ita-Lh: presentate le integrazioni alle richieste Ue. Il responso slitta al 4 luglio - Ita-Lh: presentate le integrazioni alle richieste Ue. Il responso slitta al 4 luglio - Si allungano fino al 4 luglio i tempi affinché l'Unione europea si pronunci sull'operazione di acquisizione del 41% di Ita Airways da parte di ...