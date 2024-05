Ulteriori conferme dal Portogallo | Conceicao-Milan - si può fare

(Di martedì 7 maggio 2024) Sergiopotrebbe lasciare il Porto per diventare allenatore delnella prossima stagione. "Sembra destinato a tornare in Italia"

Oro: stretta congestione tra 2.300 e 2.350 dollari - Oro: stretta congestione tra 2.300 e 2.350 dollari - Mattinata di ulteriore consolidamento per il Gold future (scadenza giugno 2024), che ieri aveva trovato un importante spazio di rimbalzo verso la resistenza a 2.340-2.350 dollari, allentando ...

Ford Transit Custom Furgone 320 2.0 EcoBlue 130 PC Furgone Trend nuova a Brescia - Ford Transit Custom Furgone 320 2.0 EcoBlue 130 PC Furgone Trend nuova a Brescia - Annuncio vendita Ford Transit Custom Furgone 320 2.0 EcoBlue 130 PC Furgone Trend nuova a Brescia nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

Monoblocco Riuniti da 71 milioni di euro: il progetto c'è ma si attendono gli atti del finanziamento - Monoblocco Riuniti da 71 milioni di euro: il progetto c'è ma si attendono gli atti del finanziamento - Se non si dovesse perfezionare l’accordo nei prossimi 15 giorni, tornerà in Commissione per ulteriori verifiche ... Per bandire la gara si attende, quindi, la conferma degli atti relativi al ...