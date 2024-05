Superstite Casteldaccia - è successo qualcosa di imprevisto

(Di martedì 7 maggio 2024) "Ho lavorato fino alle 10 nella vasca e tutto è filato liscio. Mi ha dato il cambio mio cugino Giuseppe Miraglia (una delle vittime della strage dindr). Poi èd'". Giovanni D'Aleo, 44 anni, operaio scampato all'incidente sul lavoro costato la vita a 5 operai, ha raccontato ad uno dei soccorritori nei momenti concitati della tragedia quando accaduto ieri. Durante la mattina nel cantiere in cui si svolgeva la manutenzione della rete fognaria tutto sembrava filare liscio. Gli operai avevano iniziato il lavoro alle 8 e dopo due ore si erano dati il cambio. D'Aleo sarebbe andato a rifocillarsi dopo essere stato per ore nella zona della vasca dell'impianto. Resta da capire cosa siadopo. "Ho capito subito che era accadutodi grave e ...

cinque operai morti e un ferito grave: è il bilancio del tragico incidente sul lavoro avvenuto lunedì 6 maggio a Casteldaccia , in provincia di Palermo. I sei stavano lavorando all'interno del locale di una fogna per effettuare lavori di ...

Il primo a morire nella cisterna di Casteldaccia a quattro metri di profondità è stato Epifanio Alsazia, che avrebbe compiuto 71 anni il prossimo 15 maggio. Era cotitolare della ditta Quadrifoglio Group srl, che aveva ottenuto l’appalto per la ...

Strage sul lavoro nel Palermitano, il sindaco di Casteldaccia: "Sono morti come topi purtroppo" - Strage sul lavoro nel Palermitano, il sindaco di casteldaccia: "Sono morti come topi purtroppo" - Il settimo, fortunatamente capendo cosa stava succedendo, è scappato a chiamare aiuto ... Amap per i lavori di manutenzione della vasca fognaria della zona orientale di casteldaccia. Ignazio Giordano, ...