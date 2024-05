Barbara D’Urso - il countdown social è finito | la conduttrice svela qual è il suo nuovo progetto

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 7 maggio 2024) L’attesa è finalmente finita! Dopo aver fatto trepidare tutti i suoi fan,ha finalmente confessatoè il suo. Nei giorni scorsi ildell’amata, storica padrona di casa di Pomeriggio 5 per tantissimi anni, aveva lasciato spazio alle fantasie più disparate del popolo del web. Il suo coming soon aveva messo in allerta un po’ tutti, lasciando il suo nostalgico pubblico sognare un suo ritorno in televisione. pic.twitter.com/SgxZLxVJnj —?? (@carmelitadurso) May 6, 2024 Bene, oggi, in occasione del suo compleanno,ha pubblicato un video rivelando ai follower il suo. Ecco di ...