Arti Marziali Quante medaglie per il Furinkazan ai regionali di cinture nere Fikta

(Di martedì 7 maggio 2024) Grande successo per il team delkarate Ferrara, dei maestri Gabriele e Federica Achilli, ai campionatiche si sono disputati alla palestra Zanardi di San Giorgio di Piano, a Bologna, e che porta a casa tred’oro, tre d’argento, quattro di bronzo e un quarto posto. Trionfatori del campionato, per il secondo anno consecutivo, lo squadrone di Kumite seniores maschile di Serie B composta da Francesco Arcigni (capitano), Andrea Pavoni, Emanuele Fava, Matteo Bevilacqua e Dennis Alagna, - guidati dai coach Stefano Durini e dallo stesso Arcigni - che si aggiudicano una strepitosa medaglia d’oro battendo tutte le compagini in gara. Campioniper il secondo anno consecutivo anche Andrea Pavoni nel kumite juniores - 70 ...