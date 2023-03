Armi nucleari russe in Bielorussia, Putin: "Niente di insolito" (Di domenica 26 marzo 2023) Il presidente russo Vladimir Putin afferma che Mosca dispieghera' Armi nucleari "tattiche" sul territorio del suo alleato, la Bielorussia, un paese situato alle porte dell'Unione europea. "Non c'e' ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 26 marzo 2023) Il presidente russo Vladimirafferma che Mosca dispieghera'"tattiche" sul territorio del suo alleato, la, un paese situato alle porte dell'Unione europea. "Non c'e' ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : Putin annuncia: «Dispiegheremo armi nucleari tattiche in Bielorussia». Chi cercava l’escalation? #Ukraine… - dottorbarbieri : ???????? #PUTIN: 'Il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia.' - Agenzia_Ansa : La Russia sta tenendo Minsk come 'ostaggio nucleare': lo afferma il segretario del Consiglio di sicurezza ucraino D… - StefanoDeloren1 : RT @NonaMikhelidze: Oggi #Putin annuncia l'intenzione di posizionare armi nucleari tattiche in #Belarus.Una decisione in realtà presa gia n… - Adriano38972733 : RT @HerrGlanz: Aiuto! Vladimir Putin ha detto che schiererà armi nucleari in Bielorussia. Hey, ma non è quello che fa già la NATO dal 195… -