Ricerca | colesterolo e connessioni cerebrali | ecco i due progetti italiani premiati da Human Technopole

(Di sabato 25 marzo 2023) Qualicoordinano il senso della vista con i movimenti, ad esempio mantenendo una visione stabile mentre si cammina o si muovono gli occhi? Come si forma ile quali funzioni ha nei suoi passaggi intermedi? Sono questi i temi deidivincitori della seconda edizione dell’Early Career Fellowship Programme, bando lanciato da, con il patrocinio del ministero dell’Universita’ e della, che prevede borse di studio da un milione di euro destinate a giovani scienziati per sostenere la loro attivita’ dipresso istituti e universita’ italiane. I vincitori della seconda edizione dell’Early Career Fellowship Programme promosso da...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AboutPharmaHPS : Le due borse di studio serviranno a sviluppare rispettivamente un progetto sulle cause della produzione del coleste… -

...salvate dall'estinzione e di prodotti innovativi " spiega Coldiretti Puglia - ma ladell'... La sua ricchezza di fibre della aiuta ad abbassare il. Questo effetto benefico è merito ......salvate dall'estinzione e di prodotti innovativi " spiega Coldiretti Puglia - ma ladell'... La sua ricchezza di fibre della aiuta ad abbassare il. Questo effetto benefico è merito ......salvate dall'estinzione e di prodotti innovativi " spiega Coldiretti Puglia - ma ladell'... La sua ricchezza di fibre della aiuta ad abbassare il. Questo effetto benefico è merito ...

Alla biologa pavese Araldi un milione di euro per studiare i segreti del colesterolo La Provincia Pavese

Araldi, biologa, è stata premiata per una ricerca che si focalizza sulla conoscenza del colesterolo e di come viene prodotto dall’organismo grazie ad una borsa di studio di 200.000 euro all’anno (per ...Ridurre il colesterolo, in particolare quello cattivo (LDL) è un obiettivo fondamentale nella terapia della cardiopatia ischemica. A questo proposito la scoperta delle statine è ...