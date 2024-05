Quarti playoff di basket | Attila Junior all’assalto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 7 maggio 2024) "Siamo pronti e abbiamo lavorato molto per arrivare preparati a questa serie". È più che deciso Nicola Scalabroni, tecnico dell’di Porto Recanati, per il match di oggi alle 20.30 contro la Virtus Roma, che si disputerà in trasferta al PalaTiziano ed è valevole per gara1 deidi finale, nel campionato di serie B Interregionale. Va ricordato che la serie, fra le due compagini, sarà al meglio delle tre partite. "Loro sono la testa di serie numero 2 – è il commento di coach Scalabroni sugli avversari –, e rappresentano una squadra forte, organizzata, con un allenatore che non ha bisogno di presentazione. E giocheremo al PalaTiziano, un ambiente decisamente caldo". Perciò, l’allenatore portorecanatese vuole la massima concentrazione dai giocatori. "Li affronteremo ...