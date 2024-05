Il Lecco saluta la categoria in casa con il Modena

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) Calma piatta sul ramo manzoniano del Lario. Su tutti i fronti. Retrocesso matematicamente ormai da tre gare e virtualmente ormai da alcuni mesi, ilsi appresta a terminare la stagione preparando nel miglior modo possibile il matchlingo di venerdì contro ilche sarà l’occasione perre il meraviglioso popolo bluceleste. Magari con un risultato positivo, raggiungibile a patto che la squadra scenda in campo con ben altro atteggiamento rispetto a quello di domenica a Brescia dove è uscita con una pesante sconfitta per 4-1. Difficile trovare le motivazioni, ma il pubblico meriterebbe una piccolissima, infinitesimale, soddisfazione. Poi si penserà alla ricostruzione totale in vista del prossimo campionato di serie C. Sul fronte cessione della società, allo stato attuale delle cose non ci sono novità: ...