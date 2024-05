(Di martedì 7 maggio 2024) L'azionista di Ita Airways ha presentato insieme conDLH lealle remedies secondo le richieste della stessa commissione concorrenza e nei tempi previsti per rispettare la scadenza del 13 giugno. Lo comunica il Mef.

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese - Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese - Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, ...

Sostenibile.cloud La piattaforma green di Zucchetti e Santa Chiara - Sostenibile.cloud La piattaforma green di Zucchetti e Santa Chiara - Il focus è sull'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile ... La suite di servizi digitali sarà presentata oggi nella casa dell’energia ad Arezzo durante il Sostenibile.meeting, un evento ...

Mef, presentate integrazioni per operazione Ita-Lufthansa - Mef, presentate integrazioni per operazione Ita-Lufthansa - L'azionista di Ita Airways ha presentato insieme con Lufthansa DLH le integrazioni alle remedies secondo le richieste della stessa commissione concorrenza e nei tempi previsti per rispettare la ...